Galatasaray'da deprem: Eylül gitti flaş İlkin Aydın iddiası

Yayınlanma:
Galatasaray Daikin'de deprem etkisi yaratan ayrılık iddiası. Eylül Akarçeşme Yatgın'ın VakıfBank ile anlaştığı ortaya çıktı. Henüz resmi sözleşme imzalanmayan İlkin Aydın'a da teklif yağdığı ileri sürüldü.

Galatasaray Daikin, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, elindeki yıldızları da kaçırıyor.
Sarı kırmızılı takımın milli liberosu Eylül Akarçeşme Yatagın'ın sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere VakıfBank'la anlaştığı bildirildi.

Eylül geçen sezon bu tarihlerde Galatasaray'la sözleşmesini bir yıllığına uzatmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen henüz Galatasaray'dan bir yaklaşım gelmediği öğrenildi. Hop Sports'un haberine göre; takımından teklif gelmeyince VakıfBank'ı kabul eden Eylül'ün 2 yıllığına anlaştığı belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpgBuna göre Eylül, gelecek sezon başından itibaren VakıfBank forması giyecek.
1999 doğumlu olan Eylül, 2024 yılında Nilüfer Belediyespor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

GÖZLER İLKİN AYDIN'DA

Galatasaray'da Eylül gelişmesinden sonra gözler İlkin Aydın'a çevrildi.
İlkin Aydın'ın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı kırmızılı yöneticilerin daha önce İlkin Aydın'la yeni sözleşme için anlaştıkları ileri sürülmüştü.
Ancak yıldız oyuncu ile hala resmi sözleşmenin imzalanmaması soru işaretleri yarattı.

Bu arada İlkin Aydın'a hem yurt içinden hem de Avrupa'dan teklifler olduğu iddia edildi.

MEHMET CİBARA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi Mehmet Cibara, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:
"İlkin Aydın'ın 2026 Mayıs ayına kadar süren sözleşmesi var. Ocak ayında tekrar oturacağız, konuşacağız. Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil. İlkin çok iyi bir Galatasaraylı.
Dolayısıyla daha evvelki konuşmalarında da söylediğim gibi, kendisi kalmak istiyorsa, mutluysa burada, biz otururuz, onlarla anlaşırız. İlkin de yaptığımız görüşmelerde son derece anlayışlı davranıyor.
Biz de aynı anlayışla devam edeceğiz."
Ancak İlkin Aydın'la hala resmi sözleşmenin imzalanmaması da talip olan kulüplerin harekete geçmesine neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

