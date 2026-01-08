İlkin Aydın tamam da sular durulmadı: Barbolini ne istiyor?

Galatasaray, kadın voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın'la yeni sözleşme için anlaştı. Ancak voleybolda sular durulmadı. Şimdi de Barbolini iddiaları ortaya çıktı.

Galatasaray, aylardır konuşulan kaptan İlkin Aydın'da sonunda anlaşmaya vardı. İlkin Aydın'la 2 yıllık yeni anlaşmanın sağlandığı, imzaların en kısa sürede atılacağı belirtildi.

Ancak voleybolda sular yine durulmadı. Bu kez de başantröner Massimo Barbolini kafaları karıştırdı. Barbolini'nin ayrılabileceği ileri sürüldü.

Volleyballit'teki habere göre İtalyan Milano takımı Massimo Barbolini'nin durumunu yakından takip ediyor. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Barbolini'nin, Galatasaray ile gelecek sezonu da kapsayan bir sözleşmesi var ancak söylentilere göre Barbolini önümüzdeki aylarda ya da daha gerçekçi olarak 2026/27 sezonu için beklenmedik kararlar alabilir.

2024/11/07/hbgs.jpgAyrıca Massimo Barbolini için sadece İtalya seçeneği yok. LOVB Los Angeles ile gelecek yıl Amerika'ya geri dönme ihtimalini de düşünüyor."

ÇARE BİGARELLİ

Volleyballit'in haberine göre Galatasaray yönetimi Barbolini'nin ayrılması halinde ne yapacağını da kararlaştırdı.

Haberde, "Galatasaray ise geçen sezon devre arasında göreve gelerek iyi bir performans sergileyen Alberto Bigarelli'yi yeniden takımın başına getirmeyi düşünebilir" denildi. Bigarelli, Barbolini'nin göreve gelmesiyle yardımcısı olarak kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

