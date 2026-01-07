İlkin Aydın bitti: Akimova geliyor

Galatasaray Daikin, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkin Aydın'a nokta koyar koymaz pasör çaprazı transferi için harekete geçtiler ve Rus yıldız Vita Akimova'yı gündeme aldılar.

İLKİN AYDIN'LA YOLA DEVAM

Galatasaray yönetimi ilk olarak kaptan İlkin Aydın'ın sözleşme görüşmelerini sonlandırdı.

İlkin Aydın'la yapılan görüşmeler sonunda yeni anlaşma yapıldı.

Voleybol haber sitesi Mintonette'deki habere göre düğüm çözüldü ve İlkin Aydın'ın gelecek 2 sezon da kulüptke kalması kesinleşti.

Galatasaray İlkin Aydın'a "tamam" dedi iş bitti!

Galatasaray'ın 2017 yılından bu yana formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu genç yaşına rağmen sarı kırmızılı kulübün efsane sporcuları arasına adını yazdırırken, kaptanlığı da üstlendi.

VİTA AKİMOVA HAREKATI

Galatasaray bu sezona da transferlerle girmiş, ancak pasör çaprazı eksikliği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Bu kez elini çabuk tutan yönetim pasör çaprazı transferini şimdiden bitirmek için harekete geçti.

Volleyball Universe'nin haberine göre Galatasaray, Rus pasör çaprazı Vita Akimova'ya gelecek sezon için teklif yaptı.

Vita Akimova'nın Galatasaray'ın pasör çaprazı için ana hedefi olduğu ve önemli bir teklif yapıldığı belirtildi.

VİTA AKİMOVA KİMDİR?

23 yaşında. 1.97 boyunda. Pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Şu anda İtalya'da Numa Vero Volley Milano'da forma giyiyor.

Önceki 2 sezonda yine İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında oynamıştı.

2022-2023 sezonunda da Fransa'nın Volero Le Cannet takımında yer almıştı.