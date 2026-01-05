Galatasaray İlkin Aydın'a "tamam" dedi iş bitti!

Galatasaray'da kadın voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın'ın mayıs ayında bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Sarı kırmızılı yöneticiler uzun süredir İlkin Aydın'la görüşüyorlardı.



Zaman zaman hakkında transfer iddiaları ortaya atılan İlkin Aydın, bu konularda sessiz kalırken, sarı kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yöneticisi Mehmet Cibara, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ne Haluk Levent ne Demet Evgar: İlkin Aydın hepsini geçti

"İlkin Aydın'ın 2026 Mayıs ayına kadar süren sözleşmesi var. Ocak ayında tekrar oturacağız, konuşacağız. Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil. İlkin çok iyi bir Galatasaraylı.

Dolayısıyla daha evvelki konuşmalarında da söylediğim gibi, kendisi kalmak istiyorsa, mutluysa burada, biz otururuz, onlarla anlaşırız.

İlkin de yaptığımız görüşmelerde son derece anlayışlı davranıyor.

Biz de aynı anlayışla devam edeceğiz."

SONUNDA PÜRÜZLER GİDERİLDİ

İlkin Aydın'la daha önce de anlaşıldığı, ancak küçük pürüzlerin kaldığı belirtilmişti. Bu pürüzlerin de giderildiği ifade edildi.



Voleybol haber sitesi Mintonette'deki habere göre düğüm çüzüldü ve İlkin Aydın kulüple yeniden anlaştı.

Galatasaray'ın 2017 yılından bu yana formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu genç yaşına rağmen sarı kırmızılı kulübün efsane sporcuları arasına adını yazdırdı.

Galatasaray'ın kaptanlığını yapan İlkin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da değişmez oyuncusu olmayı başardı.