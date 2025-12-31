Ne Haluk Levent ne Demet Evgar: İlkin Aydın hepsini geçti

"2025 Yılının En Güvenilir 10 Ünlüsü" anketinin sonuçları yayımlandı.

Onedio tarafından yapılan oylamada, katılımcıların oylarıyla belirlenen listede spor, sanat, bilim ve medya dünyasından isimler yer alırken; zirvenin sahibi milli voleybolcu İlkin Aydın oldu.

ZİRVEDE İLKİN AYDIN VAR

Galatasaray ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın smaçörü İlkin Aydın, ankete katılanların yüzde 23'ünün oyunu alarak listenin birinci sırasına yerleşti ve "en güvenilir ünlü" seçildi.

Listenin ikinci sırasında, müzik kariyerinin yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü toplumsal dayanışma projeleriyle bilinen Haluk Levent yer aldı.

Levent, yüzde 20 oy oranıyla İlkin Aydın’ın ardından en çok oyu alan ikinci isim oldu. Üçüncü sırada ise Müge Anlı kendine yer buldu.

Anket sonuçlarına göre, başrolünde yer aldığı Bahar dizisi final yapan ünlü oyuncu Demet Evgar dördüncü, oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit ise beşinci sırada yer aldı. Listenin altıncı sırasına yerleşen isim ise deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu.

Listedeki diğer isimler ise Oğuzhan Uğur, İlber Ortaylı, Şener Şen ve Binnur Kaya oldu.