İlkin Aydın tanışmak istediği ismi açıkladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, mayıs ayında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray İlkin Aydın'a noktayı koydu

Taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı, İlkin'in 2 yıllık daha sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Sarı kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yöneticisi Mehmet Cibara, İlkin Aydın'la yola devam edeceklerini bildirdi.

"KİMLE TANIŞMAK İSTERDİN?"

Sarı kırmızılı taraftarların gözdesi olan İlkin Aydın, sosyal medyada bir soruya verdiği cevapla gündem oldu.

Fanatik'teki habere göre; genç yıldıza verdiği bir röportajda "Spor tarihinden biriyle tanışma şansın olsa, bu kim olurdu?" diye soruldu.

İlkin Aydın bu soruya şu cevabı verdi:

"Çok geçmişe gitmeye gerek yok Messi ile tanışmak isterdim galiba."

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, ABD'nin Inter Miami takımında forma giyiyor. Messi, Arjantin Milli Takımı'nın da kaptanlığı yapıyor.