Galatasaray İlkin Aydın'a noktayı koydu

Yayınlanma:
Galatasaray bir süredir devam eden İlkin Aydın iddialarına son noktayı koydu.

Galatasaray Daikin'in kaptanı milli voleybolcu İlkin Aydın'ın mayıs ayında bitecek olan sözleşmesiyle ilgili bir süredir tartışmalar devam ediyordu.

whatsapp-image-2025-12-17-at-12-02-39.jpeg

İlkin Aydın'ın bundan önceki dönemde sözleşmesinin bitiminden aylar öncesinde yeni anlaşma yapılmış ve resmen açıklanmıştı. İlkin'in 2024'ün mayıs ayında biten sözleşmesi de 2023'in aralık ayında uzatılmış, 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

whatsapp-image-2025-12-17-at-12-03-55.jpeg

Bu kez İlkin'in sözleşmesi mayıs ayında bitecek olmasına rağmen herhangi bir adım atılmaması tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı ve Voleyboldan Sorumlu Yönetici Mehmet Cibara eylül ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

whatsapp-image-2025-12-17-at-12-03-15.jpeg

"İlkin Aydın'ın 2026 Mayıs ayına kadar süren sözleşmesi var. Ocak ayında tekrar oturacağız, konuşacağız. Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil. İlkin çok iyi bir Galatasaraylı. Dolayısıyla daha evvelki konuşmalarında da söylediğim gibi, kendisi kalmak istiyorsa, mutluysa burada, biz otururuz, onlarla anlaşırız. İlkin de yaptığımız görüşmelerde son derece anlayışlı davranıyor. Biz de aynı anlayışla devam edeceğiz."

whatsapp-image-2025-12-17-at-13-03-51.jpeg

Bu açıklamaya rağmen soru işaretleri giderilememişti.

ANLAŞMA TAMAM İŞ İMZAYA KALDI

Galatasaray'ın İlkin Aydın'da son noktayı koyduğu belirtildi.

Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararıGalatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı

Sarı kırmızılı kulübün kaptan İlkin Aydın'la sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmeleri tamamladığı öğrenildi.

2024/11/07/hbgs.jpgİddiaya göre Galatasay ile İlkin Aydın arasında yapılan görüşmelerde 2 yıllık daha anlaşma sağlandı.

25 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye de imza atacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Tedesco'nun maaşı ortaya çıktı
Recep Çınar saha içindeki müthiş itirafı açıkladı: Hacıosmanoğlu sözünde durur mu?
