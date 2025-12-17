Erol Bulut'un görevine son verildi: İlk teklif bakın kime yapıldı?

Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildiği belirtildi.

Erol Bulut, Antalyaspor'un başında yalnızca 8 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi. Son maçında da Galatasaray'a 4-1 yenildi.

Erol Bulut neden kaybettiklerini açıkladı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdı.

BURAK YILMAZ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin'in yeni teknik direktörlük için ilk teklifi Gaziantep'ten istifa eden Burak Yılmaz'a yaptı.

Ancak Burak Yılmaz'ın yapılan görüşmede teklifi reddettiği belirtildi. Yılmaz'ın "Gaziantep'ten daha yeni ayrıldım. Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" dediği ve kabul etmediği ifade edildi.

Antalyaspor'un diğer adaylara yöneldiği, yeni teknik direktörün en kısa sürede açıklanmasının planlandığı öğrenildi.