Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş cephesinden zehir zemberek açıklama

Mert Hakan Yandaş’ın avukatları Mert Öcel ve Cem Uysaler, bahis soruşturması kapsamında yapılan tutuklamaya ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

Avukatlar, henüz yargılama yapılmadan yürütülen linç kampanyasının “masumiyet karinesini ihlal ettiğini” vurguladı ve Yandaş’ın suçluluğunun ispatlanmadığını belirtti.

Mert Hakan Yandaş’ın avukatları, kamuoyunda yürütülen tartışmalara tepki göstererek, “Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir” dedi.

Mert Hakan Yandaş Silivri'de tutuklu

Daha önce basına yansıyan iddialarda Yandaş’ın bir başkasının hesabını kullanarak bahis oynadığı öne sürülmüştü. Ancak Yandaş’ın avukatları, bu iddiaların kesinleşmiş bir hüküm olmadığını ve yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

Yandaş’ın adı özellikle Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta bahis yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu durum taraftarların tepkisini çekmiş, soruşturma dosyasında da yer aldığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarına Yandaş’ın çok sayıda işlem yaptığı ve yasa dışı bahis bağlantılarının bulunduğu yansımıştı. Ancak avukatları, bu iddiaların henüz mahkeme kararıyla doğrulanmadığını vurguladı.

Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekte olup, hukuki prosedürler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir.

Bu hususlara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen dosya İçeriklerinin basına sızdırılmış olması kabul edilemezdir.

Bu sızıntılar, adaleti sağlamak amacıyla değil; müvekkilimizi peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak için yapılmaktadır.

Bununla da yetinilmeyerek, müvekkilimizin özel hayatına ilişkin yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme maddelerinin açık ihlalidir.

Masumiyet karinesini yok sayan bu tutum, hukuki sınırları aşmış ve bir itibar suikastına dönüşmüştür.

Öyle ki, müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirilerek gerçekle bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır.

Burada asıl manidar olan ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen husus şudur: Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarını magazin malzemesi yapıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ve karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir. Müvekkilimiz ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır; aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir.

Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır. Sadece aleyhe algi yaratacak kısımların cımbızlanıp lehe olan bu net duruşun afişe edilmemesi, yürütülen operasyonun niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden gerekse müvekkilimizin kişilik haklarına saldıran tüm kişi ve kurumlar hakkında müvekkilimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz. Yürütülecek soruşturma neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Mert Hakan Yandaş

Vekilleri

Av. Mert ÖCEL & Av. Cem UYSALER