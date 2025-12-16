Bahis soruşturması sonrası üst lige çıkmayı talep ettiler: Devletin tüm kanalları devreye sokuldu

Yayınlanma:
Ankaraspor - Nazillispor maçı sonrası küme düşen Zonguldakspor üst lige çıkmak için harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında Ankaraspor – Nazillispor maçında şike yapıldığı tespit edildi.

KULÜP BAŞKANLARI VE YÖNETİCİLER TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada sonucunda Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten mahkemece tutuklandı.

ZONGULDAKSPOR KÜME DÜŞTÜ

Şut bile çekilmeyen maçın sonucunda Ankaraspor ve Nazillispor ligde istediğini alırken Zonguldakspor ise küme düştü.

BİR ÜST LİGE ÇIKMAYI TALEP EDİYORLAR

Kulüpler arası şike görüşmelerinin tespit edilmesi ve tutuklamaların gelmesi sonrası Zonguldakspor’un bir üst lige çıkarılması için çalışmalar başladı.

TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacakTRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacak

TFF VE BAKANLIKLARLA GÖRÜŞÜYORLAR

Hem kulüp yetkililerinin hem de siyasilerin Zonguldakspor’un bir üst lige çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla görüşme halinde olduğu vurgulandı.

EYLEM YAPTILAR

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Zonguldakspor taraftarları da eylem yaparak takımın bir üst lige çıkarılması gerektiğini vurgulamışlardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

