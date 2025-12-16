Galatasaray'a kötü haber geldi: Planlar bozuldu

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’a Uğurcan Çakır’dan kötü haber geldi. Monaco maçında sakatlanan milli kalecinin sahalara dönüş tarihi ertelendi.

GERİ DÖNÜŞÜ ERTELENDİ

Oyuncunun ilk etapta Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri dönmesi planlanırken bu karardan vazgeçildi. Fanatik’te yer alan haberde oyuncunun bir süre daha sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Uğurcan Çakır, Süper Lig’de oynanacak olan Kasımpaşa ve Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Başakşehir maçlarında riske edilmeyecek.

SÜPER KUPA’YA YETİŞTİRİLECEK

Haberde Galatasaray teknik ekibinin milli kaleciyi, Süper Kupa maçlarına yetiştirmeyi planladığı aktarıldı.

SÜPER KUPA’DA RAKİP TRABZONSPOR

Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak Pazartesi günü Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

PERFORMANSI

Sezon başında geldiği Galatasaray'da 16 maça çıkan Uğurcan Çakır, 15 gole engel olamadı. 6 maçta ise kalesini gole kapattı.