Kocaelispor puan kaybettiği maçta sevindi
Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında ev sahibi ekip Fofana’nın attığı golle öne geçti. Kocaelispor’un cevabı 90+3’te Petkovic’ten geldi.
PETKOVICİN DÖNÜŞÜ SEVİNÇ KAYNAĞI OLDU
Yaşanan puan kaybı yeşil-siyahlılarda üzüntüye sebep olurken Petkovic’in gol atması sevinçle karşılandı. Haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Petkovic’in golü berabere kalınan maçtaki en büyük sevinç kaynağı oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 20 puana ulaşan Kocaelispor, 9. sırada yer aldı. 9 puandaki Karagümrük ise ligin son sırasında kaldı.
10 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ
Kocaelispor formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Hırvat futbolcu 5 gol kaydetmeyi başardı. Petkovic, 16 Ekim’de sakatlandı ve 7 maçı kaçırdı.