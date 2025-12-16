Kocaelispor puan kaybettiği maçta sevindi

Fatih Karagümrük karşısında puan kaybeden Kocaelispor'da bir gelişme sevinç kaynağı oldu.

Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında ev sahibi ekip Fofana’nın attığı golle öne geçti. Kocaelispor’un cevabı 90+3’te Petkovic’ten geldi.

PETKOVICİN DÖNÜŞÜ SEVİNÇ KAYNAĞI OLDU

Yaşanan puan kaybı yeşil-siyahlılarda üzüntüye sebep olurken Petkovic’in gol atması sevinçle karşılandı. Haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Petkovic’in golü berabere kalınan maçtaki en büyük sevinç kaynağı oldu.

68aa2944a53e2a0b1a97d339.webp

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 20 puana ulaşan Kocaelispor, 9. sırada yer aldı. 9 puandaki Karagümrük ise ligin son sırasında kaldı.

TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Derbideki kırmızı kartta yaşanan konuşmalar ortaya çıktıDerbinin VAR kayıtları açıklandı

10 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Kocaelispor formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Hırvat futbolcu 5 gol kaydetmeyi başardı. Petkovic, 16 Ekim’de sakatlandı ve 7 maçı kaçırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

