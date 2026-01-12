Beşiktaş'ta ayrılık: TFF'ye bildirdi

Beşiktaş'ta ayrılık: TFF'ye bildirdi
Yayınlanma:
Beşiktaş, sol bek oyuncusu David Jurasek'in kiralık sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Siyah-beyazlı takımda bir ayrılık daha yaşandı.

JURASEK TAKIMDAN AYRILDI

Beşiktaş, beklentileri karşılayamayan Çekyalı sol bek oyuncusu David Jurasek ile yolları ayırdı.
Siyah-beyazlılar, eleştirilerin odağında olan 24 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Yüksel Yıldırım "Musaba'dan iyisini bulduk" diyerek açıkladıYüksel Yıldırım "Musaba'dan iyisini bulduk" diyerek açıkladı

PAULISTA İLE DE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, ailevi gerekçelerle takımdan ayrılma talebi ileten Paulista'nın isteğini onaylamış ve yollar ayrılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcularımızdan Gabriel Paulista ile yollarımızın ayrıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

2024/11/08/hbbjk.jpg“Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”
Gabriel Paulista’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

