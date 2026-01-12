Samsunspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, gazeteci Salim Manav'a transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

''MUSABA'DAN DAHA İYİSİNİ BULUYORUZ''

Yüksel Yıldırım açıklamasında, ''Musaba’dan daha iyisini buluyoruz, az kaldı. İki kanat birden alacağız, bildiğiniz isimler'' ifadelerini kullanarak transferin kısa süre içinde bitebileceğinin sinyalini verdi.

TAHMİNLER YAPILMAYA BAŞLANDI

Yüksel Yıldırım'ın bu açıklaması sonrası futbol kamuoyunda tahminler yapılmaya başlandı.

Yıldırım'ın bahsettiği isimlerin Capita ve Elayis Tavşan olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

SAMSUNSPOR'UN PERFORMANSI

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu süreçte 25 puan toplayan Samsunspor, ligde 6. sırada yer alıyor.