Süper Lig ekibi 2 yıllık borcu 20 bin euroyla kapattı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, geçmiş yıllardan kalan ödenmemiş futbolcu alacaklarıyla ilgili bir dosyayı daha kapattı.
Arda Çakmak yönetimi, önceki dönemden kalan borcu ödedi.
2 YILLIK BORÇ ÖDENDİ
Başkent ekibinin 2023-2024 sezonunda Başakşehir'den kiraladığı Çinli savunmacı Shaocong Wu’nun alacağı, yapılan ödeme sonrasında azaltıldı.
Gençlerbirliği, Çinli oyuncuya ait 20 bin euroluk taksidi bugün oyuncunun hesabına yatırdı.
Uğurcan Çakır krizi sonrası Okan Buruk'tan şaşırtan karar
15 MAÇTA OYNAMIŞTI
25 yaşındaki Shaocong Wu, Gençlerbirliği'nde 15 resmi maçta forma giydi.
Başakşehir'in 900 bin euro karşılığında Beijing Guoan'a gönderdiği Wu, kariyerine Çin'de devam ediyor.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN DURUMU
Süper Lig'de 17 maç oynayan Gençlerbirliği, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 18 puanla 11. sırada yer alıyor.