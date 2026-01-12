Uğurcan Çakır krizi sonrası Okan Buruk'tan şaşırtan karar

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa maçında kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'in oynaması tartışma konusu olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynayacağı kupa maçında Uğurcan Çakır'ı kadroya almadı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile oynadığı kupa finalinde yedek soyunan Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SÜPER KUPA FİNALİNDE SÜRPRİZ TERCİH

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupaya uzanmıştı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Uğurcan Çakır yerine kaleyi Günay Güvenç'e teslim etmişti.
İddialara göre, Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında yedek kalmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu teknik heyetle paylaştı.
Milli kalecinin Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı ve bu konudaki düşüncelerini doğrudan söylediği iddia edildi.

UĞURCAN ÇAKIR KADRODA YOK

Galatasaray, Fethiyespor ile oynayacakları maçın kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kadroda yer almadı.
Sakatlığı bulunan Wilfried Singo da kadroda bulunmuyor.
Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osimhen ve Jakobs da kafilede yok.

2024/11/07/hbgs.jpg
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

