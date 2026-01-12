Fenerbahçe hazırlıklara başladı: İdmana sürpriz ziyaret

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Bruno Alves ile Miroslav Stoch, idmanın bir bölümünü takip etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.
Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise idmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZLARI İDMANI TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Bruno Alves ile Miroslav Stoch da antrenmanın bir bölümünü takip etti.
Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

