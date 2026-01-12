Fenerbahçe'nin Süper Kupa geliri ortaya çıktı

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

GUENDOUZI İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’ye kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydetmiş oldu.

YAKLAŞIK 100 MİLYON TL KAZANILDI

Yıllar sonra Süper Kupa hasretine son veren Fenerbahçe’nin kazancı da ortaya çıktı. Sözcü’de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, yaklaşık 100 milyon TL’lik gelir elde etti.

Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

NET RAKAMI TFF AÇIKLAYACAK

Net rakam sponsorluk ve bilet satışlarının hesaplanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacak.