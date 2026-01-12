Fenerbahçe'nin Süper Kupa geliri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa geliri ortaya çıktı
Yayınlanma:
Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, yaklaşık 100 milyon TL kazandı

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

GUENDOUZI İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’ye kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydetmiş oldu.

fgbhg.jpg

YAKLAŞIK 100 MİLYON TL KAZANILDI

Yıllar sonra Süper Kupa hasretine son veren Fenerbahçe’nin kazancı da ortaya çıktı. Sözcü’de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, yaklaşık 100 milyon TL’lik gelir elde etti.

Galatasaray'ın teklifini kabul etmediGalatasaray'ın teklifini kabul etmedi

NET RAKAMI TFF AÇIKLAYACAK

Net rakam sponsorluk ve bilet satışlarının hesaplanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Spor
Uğurcan Çakır krizi sonrası Okan Buruk'tan şaşırtan karar
Uğurcan Çakır krizi sonrası Okan Buruk'tan şaşırtan karar
Amedspor Başkanı Nahit Eren Dursun Özbek'le buluştu: Galatasaray'dan kimi istedi?
Amedspor Başkanı Nahit Eren Dursun Özbek'le buluştu: Galatasaray'dan kimi istedi?
5-0 biten maç sonrası "Bu kadro yeterli değil" dedi: Toplantıdan ayrıldı
5-0 biten maç sonrası "Bu kadro yeterli değil" dedi: Toplantıdan ayrıldı