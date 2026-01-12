Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Galatasaray, transfer için çalışmalarını sürdürürken, İtalyan basınından dikkat çeken bir haber geldi.

La Gazetta dello Sport, sarı kırmızılı kulübün Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners'a teklif yaptığını yazdı.

Ancak haberde futbolcunun bu teklifi çok net bir şekilde kabul etmediği belirtildi.

27 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Spalletti tarafından verilen yeni rolden memnun olduğu ve ayrılmayı düşünmediği bildirildi.

JUVUNTUS ATALANTA'DAN ALMIŞTI

Hollandalı futbolcu, 7 sezon önce AZ Alkmaar'dan İtalya'nın Atalanta takımına transfer olmuştu.

Atalanta'da 4 sezon oynadıktan sonra geçen sezonun başında Juventus'a geçmişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 24 maçta forma giyip 3 gol atan Koopmeiners, kulüp kariyerinde de 377 maçta 80 kez fileleri havalandırdı.

Juventus'ta bu sezon 24 maçta forma giyen Koopmeiners, merkez orta sahada görev yapıyor.