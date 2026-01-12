Galatasaray yeni sponsorlarını peş peşe açıkladı

Galatasaray, 2 yeni sponsorunu peş peşe açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, PUBG Mobile ile sponsorluk anlaşması imza töreni hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile PUBG Mobile sponsorluk anlaşması imza töreni hakkında

Türk sporunun öncüsü Galatasaray, 2017 yılında interaktif eğlence dünyasında büyük ses getiren PUBG Mobile ile sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve PUBG Mobile Ülke Müdürü Can Gürsu’nun katılımıyla 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 12.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleşecektir."

KADIN VOLEYBOL TAKIMINA DA SPONSOR

Kadın voleybol takımının sponsorları arasına Akın Holding'in de eklendiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Akın Holding arasında sponsorluk anlaşması imzalanıyor

Türk sporunun öncüsü Galatasaray, temelleri 1940’lı yıllara dayanan ve gayrimenkul, inşaat, finans, enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran Akın Holding ile iş birliğine imza atıyor.

Akın Holding, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın forma yan sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine ilişkin detaylar, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."