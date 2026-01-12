Galatasaray yeni sponsorlarını peş peşe açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray Kulübü, 2 yeni sponsorla daha anlaştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yeni sponsorlar duyuruldu.

Sarı kırmızılı kulüp, PUBG Mobile ile sponsorluk anlaşması imza töreni hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile PUBG Mobile sponsorluk anlaşması imza töreni hakkında
Türk sporunun öncüsü Galatasaray, 2017 yılında interaktif eğlence dünyasında büyük ses getiren PUBG Mobile ile sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

2024/11/07/hbgs.jpgSponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve PUBG Mobile Ülke Müdürü Can Gürsu’nun katılımıyla 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 12.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleşecektir."

KADIN VOLEYBOL TAKIMINA DA SPONSOR

Kadın voleybol takımının sponsorları arasına Akın Holding'in de eklendiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlkin Aydın tamam da sular durulmadı: Barbolini ne istiyor?İlkin Aydın tamam da sular durulmadı: Barbolini ne istiyor?

"Kulübümüz ile Akın Holding arasında sponsorluk anlaşması imzalanıyor
Türk sporunun öncüsü Galatasaray, temelleri 1940’lı yıllara dayanan ve gayrimenkul, inşaat, finans, enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran Akın Holding ile iş birliğine imza atıyor.
Akın Holding, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın forma yan sponsoru oldu.
Sponsorluk anlaşmasının imza törenine ilişkin detaylar, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

