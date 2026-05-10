İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı garantiledi. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar…

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan attı.
Ligde üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos’ta yapılacak. Lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray’ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

  • Paris Saint-Germain
  • Bayern Münih
  • Manchester United
  • Manchester City
  • Real Madrid
  • Villarreal
  • Borussia Dortmund
  • Porto
  • Arsenal
  • Atletico Madrid
  • Inter
  • Barcelona
  • PSV
  • Lens
  • Leipzig

