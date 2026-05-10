Galatasaray'ın kasası doldu taştı: Yok böyle gelir

Süper Lig’de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’ın elde ettiği gelir dudak uçuklattı.

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 yenen Galatasaray, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı.
Bu şampiyonluk sonrası Galatasaray, önemli bir geliri de kasasına koymayı garantiledi.

Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray’a Süper Lig’de her kulübe verilen ayak bastı parası olan 132,2 milyon TL doğrudan kasaya girdi.
Bunun birlikte 24 galibiyet ve 5 beraberlik alan Galatasaray, sahada 256 milyon TL’den fazla gelir toplamayı başardı.
Kalan son maçın da kazanılması halinde bu rakam 20 milyon TL daha artabilir.
Ligi şampiyon bitirmenin geliri de yaklaşık 227,8 milyon TL olarak kasaya girecek.
Türkiye’nin en fazla şampiyonluk yaşayan kulübü olan Galatasaray, geçmişte elde ettiği kupalardan gelen gelirlerle birlikte kasasına yaklaşık 256 milyon TL daha koyacak.

AVRUPA’DAN DEV GELİR

Şampiyon olduğu için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’ne katıldığı anda yaklaşık 18,6 milyon euro (700 milyon TL) katılım bedelini alacak.
Kulüp katsayısı ile yayın gelirlerinden elde edilecek ek ödemeler sayesinde toplam kazancın 30 milyon euro seviyesini aşarak 1 milyar TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.
Şampiyonluğun ardından mağaza satışlarında önemli bir artış yaşanması beklenirken, mevcut sponsorluk anlaşmalarındaki başarı bonuslarının da devreye girmesi öngörülüyor.
Tüm gelir kalemleri dikkate alındığında, Galatasaray’ın 2025-2026 sezonundaki toplam şampiyonluk gelirinin 2,5 ila 3 milyar TL seviyelerine ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

