Erden Timur Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı: Mektup yolladı

Süper Lig’de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar sürerken, cezaevinde tutuklu bulunan eski yönetici Erden Timur’dan mesaj geldi.

Camiaya mektup yollayan Timur, başarıda emeği geçen kulüp çalışanlarından sporculara, yönetimden taraftara kadar her kademeye teşekkürlerini iletti.

İŞTE ERDEN TİMUR’UN MEKTUBU

Nice şampiyonluklar yaşamış; nice zaferler kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası…

Yine bir bahar, yine bir Mayıs ve acısıyla tatlısıyla dördüncü kez üst üste yine şampiyonuz.

Öncelikle bu tarihi başarı için ilk günden beri emek veren başkanından yönetimine, hocamızdan teknik ekibe, sağlık ekibinden iletişim ekibine, idari ekipten scout ekibine, güvenlik ekibinden şoförlerimize, Kemerburgaz’da gece gündüz çalışan aşçılarımıza, çay getiren kardeşlere, temizlik yapan ablalar-abilere ve emeği geçen herkese kucak dolusu teşekkürler… Elinize, yüreğinize sağlık…

Yılmadan, yorulmadan yoğun maç temposunda yüreğini ortaya koyan, zor dönemlerde birlik olan, tek vücut olan, birbirine sahip çıkan aslan kardeşlerim; buradan maalesef sizi arayamıyorum, yanınıza gelemiyorum ama hepinizi teker teker özlemle kucaklıyorum. Biliyorsunuz ki her zaman yanınızdayım. Gönül bağı mekan tanımaz elbette… helal olsun hepinize…

Ve gün olup işinden, ailesinden, kesesinden feragat eden, herkesin çeşit çeşit zorluklar yaşadığı hayat meşgalesinde sayısız fedakarlıklara, her şeye rağmen sevdasının yanında duran büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası… Hakkınız ödenmez.

İnanıyorum ki artık çok daha güzel günler bizi bekliyor. Kızıl elmamız belli. Dört yıl önce ilk söylediğimiz şey hala ilk günkü gibi hepimizin hatırındadır. Avrupa’da tekrar şampiyon olacağız. Bunu ancak sabırla, zor zamanlarda birbirimize sarılarak, ne yaşanırsa yaşansın takımımıza, aslan kardeşlerimize sahip çıkarak, her zaman vefa göstererek, şampiyonluk için değil sadece sevdamıza sahip çıkmak için “Bir” olursak başarabiliriz. Çünkü, çocukluktan kalan hatıramız bu sevda..

Sebepsiz ve yalın. Çünkü, zor zamanlarımızın sığınağı bu sevda.

Son olarak küçük bir rica ile bitirmek istiyorum. Üst üste şampiyonluklar gelince, taraftar olarak, camia olarak sorumluluğumuz daha da artıyor. Üzmeden, kırmadan, başkalarının da halinden anlayarak incinsen de incitmeyerek şampiyonlukları, başarıları birlikte büyütmeliyiz. Çünkü bu spor rakiplerle güzel, kendi çocuklarımız kadar herkesin çocuklarını da düşünmek yaradılışımızın en temel sorumluluğu. Çünkü Galatasaray değerleri daha da önemlisi insanlık değerleri her başarıdan, her şampiyonluktan üstündür.

Tekrar her şartta yüzümüzü güldüren, Galatasaray’ımızın şampiyonluğu kutlu olsun…

Bugün aynı zamanda Anneler Günü… Karşılıksız sevginin, sabrın ve fedakarlığın adı olan başta eşim ve annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Kalın sağlıcakla…