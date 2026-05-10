Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:

15 Mayıs Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) 20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep) 20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji) 20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani) 20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya) 20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı camiada kutlamalar hız kesmeden devam ediyor.