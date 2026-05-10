Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak olan maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:
15 Mayıs Cuma:
- 20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
16 Mayıs Cumartesi:
- 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
- 20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)
- 20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17 Mayıs Pazar:
- 17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
- 20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)
- 20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
- 20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)
GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı camiada kutlamalar hız kesmeden devam ediyor.