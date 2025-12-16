Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun

Peş peşe gelen rekorların ardından gerileme yaşayıp tekrar toparlanan altın getiride liderliği gümüşe kaptırdı. Altın 6000 lira bandında denge yakalamaya çalışırken yatırımcılar yılın son günlerinde önününü görmeye çalışıyor.

Altında yaşanacak hareketliliğe dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, tedirgin eden sorulara yanıt verdi.

ALTINI TSUNAMİ GİBİ VURACAK DALGALANMAYI GÜN GÜN AÇIKLADI

Youtube kanalında bu hafta piyasaları bekleyen gelişmeleri hatırlatan İslam Memiş, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. "Bu hafta piyasalarda geniş bant aralığına dikkat etmek gerekiyor. Sert dalgalanmalar olabilir" diyen Memiş uluslararası gelişmelere dikkat çekti.

Memiş, "Salı günü saat 16.30’da Amerika’da tarım dışı istihdam verisi var. Bu, küresel piyasalar için önemli bir veri. Çarşamba günü saat 10.00’da İngiltere’de enflasyon verisi açıklanacak. Aynı gün saat 13.00’te Euro Bölgesi enflasyon verisi gelecek" dedi.

Memiş, "Perşembe günü saat 15.00’te İngiltere faiz kararını açıklayacak. Yine perşembe günü saat 16.30’da Amerika’da TÜFE verisi açıklanacak. Aynı saatte Amerika’da işsizlik başvuruları verileri de gelecek. Perşembe günü saat 16.45’te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamaları olacak. Bu, euro-dolar paritesi açısından önemli" diyerek devam etti.

Cuma günü gece saatlerinde Japonya’da enflasyon verisi açıklanacağını belirten Memiş, "Sabah saatlerinde Japonya faiz kararını duyuracak. Cuma günü saat 10.00’da Almanya’da enflasyon verisi açıklanacak. Takvime baktığımızda oldukça yoğun bir hafta olduğunu gözlemliyoruz. Her ayın ikinci haftasında olduğu gibi Amerika’daki enflasyon verisi bu haftanın en önemli başlıklarından biri olacak" diyerek piyasayı etkileyecek gelişmeleri vurguladı.

Borsa İstanbul 100 endeksinin 11.311 puan seviyesinden haftayı tamamladığını belirten Memiş, "Endekste 11.200–11.380 puan aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarıda 11.400 puan psikolojik direnç seviyesi var. Eğer 11.300 puanın altına sarkarsa 11.280 ve 11.200 puan seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir. Genel olarak dar bant aralığında oyalanan bir endeks görünümü var" dedi.

UZAK DURUN

Ons altın fiyatlarının haftaya yüzde 1 primle başladığını ve 2.342 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden en azından bu hafta uzak durmaya davet etti.

Memiş, "2.260–2.360 dolar aralığını bu hafta teknik olarak takip edeceğiz. Bugün ya da bu hafta altın almak için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar kâr satışlarının gelmesini daha sağlıklı buluyorum. Euro/dolar paritesindeki geri çekilme ons altını da baskılayabilir" dedi.

Gram altın TL fiyatı yaklaşık 6.000 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, "5.960–6.000 lira aralığında dengelenme çabası var. Aşağıda 5.850 lira destek, yukarıda 6.000 lira direnç seviyesi bulunuyor. Gram altın da ons altın gibi şu an alım için uygun değil" diyerek yatırımcıları uyardı.