AKP'den ekonomi itirafı: CHP gayet iyi kullanıyor!

AKP'den ekonomi itirafı: CHP gayet iyi kullanıyor!
Yayınlanma:
AKP temsilcileri ekonomi alanında yapılan yetersiz düzenlemelerin büyük bir halk kitlesini huzursuz ettiğini, CHP'nin de bu durumu iyi kullandıklarını itiraf etti.

Türkiye’de son yıllarda artan enflasyon, alım gücündeki sert düşüş ve işsizlik sadece dar gelirliyi ve emekliyi değil, iş dünyasını da köşeye sıkıştırmış durumda. Ekonomideki bu tablo, iktidar kulislerinde de ciddi bir rahatsızlık yaratıyor.

Nuray Babacan’ın aktardıklarına göre, AKP içinde ekonomi artık en büyük siyasi yük olarak görülüyor. AKP’li siyasetçilerin sahada karşılaştığı tablo, partinin kendi içinde de açıkça itiraf ediliyor. AKP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri her gün geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlarla yüz yüze geliyor ve bu durum iktidarı giderek daha fazla zorluyor.

MÜSİAD Başkanı, Mehmet Şimşek'e bakarak ekonomiyi eleştirdiMÜSİAD Başkanı, Mehmet Şimşek'e bakarak ekonomiyi eleştirdi

  • “Yapılan yetersiz düzenlemelerin büyük bir halk kitlesinin huzursuzluğunu artırdığını, CHP’nin de bunu gayet iyi kullandığını söylüyorlar.”

Aynı kaynaklara göre, AKP’liler bu nedenle hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı sıkıştırarak yeni adımlar atılmasını talep ediyor. Ancak iki isim de mevcut ekonomik programdan geri adım atmamakta ısrarcı.

cevdet-yilmaz-mehmet-simsek-aa-2.jpg

İŞ DÜNYASI DA İSYANDA

Ekonomideki sıkıntı yalnızca sokakta değil, iş dünyasında da derinleşiyor. AKP ekonomi kurmaylarının iş insanlarıyla yaptığı toplantılarda tablo giderek daha karamsar hale geliyor.

  • “İş insanları, ekonomik krizin beklendiğinden uzun sürdüğünü, kemer sıkma politikalarının sonuç vermediğinden yakınıyor.”

Toplantılarda özellikle işletme kredilerindeki kısıtlamalar ve Eximbank desteklerinin yetersizliği öne çıkıyor. İstihdam yoğun sektörlerde ise firmaların Mısır ve Çin gibi daha ucuz ülkelere kaydığı ifade ediliyor.

  • “Hem maliyet hem işgücü maliyeti açısından bu alandaki işletmelerin Mısır ve Çin gibi ülkelere kaymasının önlenemediği anlatılıyor.”

HÜKÜMETİN ‘İYİMSER’ SENARYOSU

AKP’nin ekonomi kurmayları ise küresel ticaretteki dalgalanmayı gerekçe göstererek bazı sektörleri korumaya dönük adımların zorunlu olduğunu savunuyor. Partinin iyimser kanadı, sıkı para politikasının meyvelerinin 2026’nın ikinci yarısında toplanacağını iddia ediyor.

  • “Partinin iyimserleri, sıkı para politikasının olumlu sonuçlarının 2026 yılının ikinci yarısında görüleceğini, enflasyonun Şubat ayı itibariyle 29’a düşeceğini, faizin aşamalı olarak düşürülerek normalleşmenin tamamlanacağını iddia ediyorlar.”

Kur korumalı mevduattan çıkılması, rezervlerin artması ve bütçe açığındaki gerileme de iktidar cephesinde başarı olarak sunuluyor.

“Onlara göre, kur korumalı mevduattan vazgeçilmesi bile başlı başına bir başarı… Sanki bu kararı alan başka bir hükümetmiş gibi!”

SOKAKLA TABLO ÖRTÜŞMÜYOR

Ancak AKP içindeki bu iyimser anlatı, sokaktaki gerçeklikle uyuşmuyor. Babacan’ın vurguladığı gibi, her mahallede yurttaşın geçim isyanı, her toplantıda iş insanlarının şikâyetleri iktidarın çizdiği pembe tabloyu dağıtıyor.

  • “Tüm bunlar savunulurken, her sokağa çıktıklarından vatandaşın bitmeyen şikayetleri, her toplantıda iş insanlarının sıraladığı sorunlar, iyimser tabloya bir türlü oturmuyor…”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Ekonomi
Sevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyor
Sevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyor
2026 Yılın Otomobili" unvanı yıllar sonra Mercedes'in
2026 Yılın Otomobili" unvanı yıllar sonra Mercedes'in