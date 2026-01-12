AKP'den ekonomi itirafı: CHP gayet iyi kullanıyor!

Türkiye’de son yıllarda artan enflasyon, alım gücündeki sert düşüş ve işsizlik sadece dar gelirliyi ve emekliyi değil, iş dünyasını da köşeye sıkıştırmış durumda. Ekonomideki bu tablo, iktidar kulislerinde de ciddi bir rahatsızlık yaratıyor.

Nuray Babacan’ın aktardıklarına göre, AKP içinde ekonomi artık en büyük siyasi yük olarak görülüyor. AKP’li siyasetçilerin sahada karşılaştığı tablo, partinin kendi içinde de açıkça itiraf ediliyor. AKP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri her gün geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlarla yüz yüze geliyor ve bu durum iktidarı giderek daha fazla zorluyor.

MÜSİAD Başkanı, Mehmet Şimşek'e bakarak ekonomiyi eleştirdi

“Yapılan yetersiz düzenlemelerin büyük bir halk kitlesinin huzursuzluğunu artırdığını, CHP’nin de bunu gayet iyi kullandığını söylüyorlar.”

Aynı kaynaklara göre, AKP’liler bu nedenle hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı sıkıştırarak yeni adımlar atılmasını talep ediyor. Ancak iki isim de mevcut ekonomik programdan geri adım atmamakta ısrarcı.

İŞ DÜNYASI DA İSYANDA

Ekonomideki sıkıntı yalnızca sokakta değil, iş dünyasında da derinleşiyor. AKP ekonomi kurmaylarının iş insanlarıyla yaptığı toplantılarda tablo giderek daha karamsar hale geliyor.

“İş insanları, ekonomik krizin beklendiğinden uzun sürdüğünü, kemer sıkma politikalarının sonuç vermediğinden yakınıyor.”

Toplantılarda özellikle işletme kredilerindeki kısıtlamalar ve Eximbank desteklerinin yetersizliği öne çıkıyor. İstihdam yoğun sektörlerde ise firmaların Mısır ve Çin gibi daha ucuz ülkelere kaydığı ifade ediliyor.

“Hem maliyet hem işgücü maliyeti açısından bu alandaki işletmelerin Mısır ve Çin gibi ülkelere kaymasının önlenemediği anlatılıyor.”

HÜKÜMETİN ‘İYİMSER’ SENARYOSU

AKP’nin ekonomi kurmayları ise küresel ticaretteki dalgalanmayı gerekçe göstererek bazı sektörleri korumaya dönük adımların zorunlu olduğunu savunuyor. Partinin iyimser kanadı, sıkı para politikasının meyvelerinin 2026’nın ikinci yarısında toplanacağını iddia ediyor.

“Partinin iyimserleri, sıkı para politikasının olumlu sonuçlarının 2026 yılının ikinci yarısında görüleceğini, enflasyonun Şubat ayı itibariyle 29’a düşeceğini, faizin aşamalı olarak düşürülerek normalleşmenin tamamlanacağını iddia ediyorlar.”

Kur korumalı mevduattan çıkılması, rezervlerin artması ve bütçe açığındaki gerileme de iktidar cephesinde başarı olarak sunuluyor.

“Onlara göre, kur korumalı mevduattan vazgeçilmesi bile başlı başına bir başarı… Sanki bu kararı alan başka bir hükümetmiş gibi!”

SOKAKLA TABLO ÖRTÜŞMÜYOR

Ancak AKP içindeki bu iyimser anlatı, sokaktaki gerçeklikle uyuşmuyor. Babacan’ın vurguladığı gibi, her mahallede yurttaşın geçim isyanı, her toplantıda iş insanlarının şikâyetleri iktidarın çizdiği pembe tabloyu dağıtıyor.