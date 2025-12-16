Altın yatırımcısı şokta! İlk kez böyle bir şey yaşanıyor

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, piyasanın arka bahçesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yatırımcının karını doğrudan etkileyen makas aralığında işler tersine döndü. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren banka ve serbest piyasa arasındaki fiyat dengesi şaşırtıcı bir şekilde değişti.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları normale döndü

Bugüne kadar bankalardaki alış-satış makasının yüksek olması nedeniyle vatandaş soluğu kuyumcuda ya da Kapalıçarşı'da alırdı. Çünkü genel kural belliydi: Fiziki altın, banka ekranından hep daha ucuzdu. Ancak bu tablo artık değişti.

PİYASADA OLMAYAN OLDU: BANKA DAHA HESAPLI

Uzun yıllar sonra ilk kez karşılaşılan bu durum, yatırımcıyı ters köşeye yatırdı. Şu an banka üzerinden altın alanlar, Kapalıçarşı veya kuyumcudan fiziki altın alanlara göre daha düşük fiyattan alım yapıyor. Çarşıdaki fiyatların banka ekranlarının üzerine çıkması, piyasada "görülmeyen hareketler" olarak yorumlandı.

İŞİN ARKASINDA MERKEZ BANKASI MI VAR?

Peki fiyatlar neden takla attı? Oklar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı gösteriyor. Merkez Bankası'nın, Türkiye'deki madenlerden üretilen altını almayı durdurması ve üretilen bu altının direkt iç piyasaya yönelmesi arzı artırdı. Ancak yatırımcının talebindeki düşüşle birleşince piyasada tuhaf bir fiyatlama oluştu.

NEDEN OLUYOR?

Bu hamlenin arkasında "Liralaşma" stratejisi var. Son dönemde altına hücumun artması ve Türk Lirası'ndan kaçışın hızlanması üzerine Merkez Bankası elindeki enstrümanları devreye soktu. Fiziki altının bankadan daha pahalı hale gelmesiyle, vatandaşın fiziki talebinin bir miktar frenlenmesi hedeflendi.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYA KOŞUYOR

ABD'den gelecek kritik veriler öncesinde piyasalar bekle-gör moduna geçti. Ons altın güne 4 bin 304 dolar seviyesinden başlarken, gün içinde 4 bin 317 dolara kadar tırmandı.

İç piyasada ise gram altın güne 5 bin 909 liradan başladı. Gün içerisinde en yüksek 5 bin 927 lirayı gören gram altın, şu sıralar 5 bin 888 lira seviyelerinden işlem görüyor.