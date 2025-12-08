Kapalıçarşı'da altın fiyatları normale döndü

Altında, piyasa ve fiziki altında son zamanlarda açılan makas kapandı.

Küresel altın fiyatlarının sonbaharda hızla yükselmesiyle birlikte Türkiye'de oluşan yoğun talep, fiziki altının dünya piyasalarından çok daha pahalıya satılmasına neden olmuştu. Reuters'ın haberine göre, bu "ayrışma" dönemi, talebin normale dönmesiyle birlikte son buldu.

İşlemciler, panik alımlarının zirve yaptığı dönemde Türkiye'deki fiziki altın fiyatı ile küresel piyasa fiyatı arasındaki farkın (spread) yüzde 5'in üzerine çıktığını hatırlattı. Bugünlerde ise bu farkın yüzde 1,5 seviyesine gerileyerek tarihi ortalamasına döndüğü belirtildi.

ONS ALTINDA SERT YÜKSELİŞ DURDU

2024/03/11/ons-altin-hxc4.webp

Küresel piyasalarda ons altın, Eylül başından Ekim sonuna kadar soluksuz bir ralli yaparak yüzde 25 prim yapmıştı. 3 bin 500 dolardan başlayıp 4 bin 381 dolarlık tarihi zirveye ulaşan altın, bu sert yükselişin ardından hafif geri çekilerek 4 bin 200 dolar seviyelerinde dengelendi.

KKM ÇIKIŞI VE TALEP AZALIŞI ETKİLİ OLDU

Fiyat farkının normale dönmesinin ardındaki nedenleri şunlar olarak öne çıkıyor:

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki çözülmenin yavaşlaması, küresel yükselişin durması ve yaz aylarındaki "hücum" niteliğindeki yerel talebin sona ermesi.

Kapalıçarşı esnafından alınan bilgilere göre, son haftalarda hem döviz hem de altına olan yurt içi talep bıçak gibi kesilirken, yastık altından sisteme dönen altın arzında artış yaşandı.

DOLAR KURUNA 'AŞAĞI YÖNLÜ' DESTEK

2025/04/07/ons-altin.jpg

Sonbahar aylarında altına olan aşırı talep, dolar/TL üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluştururken, şu anki tablonun kuru aşağı yönlü desteklediği ifade edildi. Dolar kuru 42,5 TL civarında yatay seyrederken, TL'nin yıl başından bu yana yaşadığı değer kaybı yüzde 17 seviyesinde kaldı.

Merkez Bankası verilerine göre, yüksek enflasyondan korunmak isteyen vatandaşın yastık altında tuttuğu altın stokunun değeri 500 milyar doları buluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

