Kapalıçarşı'da altın fırtınası! Gramla satıyor kiloyla alıyorlar!

Tarihi rekorlarla adından söz ettiren altın fiyatlarında beklenen düzeltme geldi. Rekor serisine ara veren altın düşüşe geçti.

Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalar, özellikle altın fiyatlarının rotası ile ilgili ABD'den gelecek olan enflasyon verisine odaklanmıştı. Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD enflasyonu tahminlerin altında geldi. Böylece Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi arttı.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

Enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sınırlandı. Beklenen düzeltme seviyesine gerilemedi ancak ABD-Çin görüşmeleri rüzgarı tersine çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Cinping arasındaki görüşme sonrası, iki ülke arasındaki ticari gerilime dair olumlu bir hava ortaya çıktı. Bu olumlu hava ise güvenli liman ihtiyacını azaltarak altın fiyatlarının aşağı çekilmesini sağladı.

DÜŞÜŞE GEÇTİ AMA YATIRIMCININ İLGİSİ SÜRÜYOR

Altın fiyatları rekor seviyelerden düşüşe geçse de yatırımcı ilgisi devam ediyor. Kapalıçarşı’da altın satan esnafın sayısı oldukça az ve küçük çaplı zararlarla satış yapmak zorunda kalıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekonomim'den Aleyna Harman'a yaptığı değerlendirmede sektörün durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DÜZELTME NİTELİĞİNDE

Yıldırımtürk, altındaki düşüşü sert yükselişlerin ardından gelen bir düzeltme olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Altının düşmesi için jeopolitik bir neden yok. Fed faiz indirecek, merkez bankaları tahvil satarak altın alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, ABD Venezuela’ya kara harekâtı için zaman kolluyor. Bu ortam altında altına talep yüksek. Düşüşü düzeltme olarak değerlendirebiliriz.”

Altının 4380 dolar seviyesini aşmakta zorlandığını belirten Yıldırımtürk, bu seviyenin geçilmesi halinde 4500 dolara doğru hareketin başlayabileceğini vurguladı.

KAPALIÇARŞI’DA ESNAF ZOR DURUMDA

Kapalıçarşı’daki satışların hız kesmediğini ifade eden uzman, şunları aktardı:

“Altın satmaya gelenler 10-50 gram civarında, almaya gelenler ise kilo ile alıyor. Grama fiyat 5800-5900 TL aralığında. Kuyumcular sattıklarını yerine koyamıyor, binde 5 zarar ediyor. Bir nevi kol kesiliyor.”

ATÖLYELER TEK TEK KAPANIYOR

Kuyumcu atölyelerinin kapanmaya başladığını belirten Yıldırımtürk, yatırım amaçlı altın alımının öne çıkması nedeniyle özel günlerde takı altını talebinin neredeyse bittiğini söyledi:

“Kirasını çıkarmakta zorlanan atölyeler kapanıyor, bazıları işlerini yurt dışına taşıyor. Takı satılmadığı için işler duruyor. Kapanan atölyeler, ellerindeki takıları gram altına çevirerek Kapalıçarşı’ya getiriyor. Başka çareleri yok.”

Yıldırımtürk, Kapalıçarşı’daki bu tabloyu sektör açısından üzücü olarak değerlendirdi.