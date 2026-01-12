Dolar ve euro haftaya böyle başladı

Ekonomik kararlarını döviz kurlarındaki hareketliliği takip edenler haftanın ilk gününde de internet mecraları üzerinden "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

12 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar Euro, dolar, sterlin başta olmak üzere döviz kurlarını yakından takip ediyor.

YENİ HAFTADA DÖVİZDEKİ SON DURUM

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,07

ALIŞ(TL) 43,1353

SATIŞ(TL) 43,1608

Euro % 0,37

ALIŞ(TL) 50,3650

SATIŞ(TL) 50,4058

İngiliz Sterlini % 0,43

ALIŞ(TL) 57,8633

SATIŞ(TL) 58,1216