Dolar ve euro haftaya böyle başladı
Ekonomik kararlarını döviz kurlarındaki hareketliliği takip edenler haftanın ilk gününde de internet mecraları üzerinden "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.
Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı
12 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.
Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar Euro, dolar, sterlin başta olmak üzere döviz kurlarını yakından takip ediyor.
YENİ HAFTADA DÖVİZDEKİ SON DURUM
Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:
ABD Doları % 0,07
ALIŞ(TL) 43,1353
SATIŞ(TL) 43,1608
Euro % 0,37
ALIŞ(TL) 50,3650
SATIŞ(TL) 50,4058
İngiliz Sterlini % 0,43
ALIŞ(TL) 57,8633
SATIŞ(TL) 58,1216