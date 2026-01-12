Sevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyor

Yayınlanma:
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları gerilerken Türkiye'de yine zam haberi geldi. Yarından itibaren motorine zam bekleniyor.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD’nin Venezuela hamlesiyle ham petrol maliyetlerinde düşüş yaşanmasına rağmen, Türkiye’de döviz kuru ve vergi artışları bu tabloyu tersine çeviriyor. Enerji maliyetlerindeki dünya genelindeki düşüşe rağmen, Türkiye’de pompa fiyatlarında yine artış yaşanacak.

İNDİRİM GELDİĞİ GİBİ GİTTİ

10 Ocak Cumartesi günü motorin fiyatlarına yansıyan 80 kuruşluk indirim, şoförlerin yüzünü güldürmeye yetmedi.

Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,08 lira zam yapılması bekleniyor.

Böylece yapılan cılız indirim, daha 72 saat geçmeden katlanarak geri alınmış olacak. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve özellikle 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, petrol fiyatlarındaki düşüşün halkın cebine yansımasını engelliyor.

ÖTV ZAMMI

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirleyen ana unsur artık sadece petrolün varil fiyatı değil; bizzat vergi politikaları haline geldi. 1 Ocak itibarıyla ÖTV tutarlarında yapılan güncelleme, istasyonlardaki tabelaları doğrudan yukarı çekti.

12 OCAK 2026 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Üç büyük şehirdeki istasyonlarda 12 Ocak itibarıyla güncel satış fiyatları şöyle gerçekleşti:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 53.68 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.01 TL

Motorin: 53.52 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 54.78 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 55.05 TL

LPG: 29.09 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

