Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek

Türkiye genelinde artan kira, gıda ve temel fatura giderleri, milyonlarca emeklinin geçimini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Sabit gelirle yaşamını sürdüren emeklilerin önemli bir bölümü ek gelir arayışına girerken, bazı emekliler ise temel faturalarını ödemekte güçlük çekiyor.

Bu tablo karşısında yerel yönetimlerden gelen sosyal destek adımları dikkat çekiyor. Karabük Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği emeklilere ücretsiz su faturası uygulamasının 2026 yılında da devam edeceğini duyurdu.

EMEKLİLERE SU FATURASI 2026'DA ÜCRETSİZ

Katılım Ekonomisi’nin heberine göre, Karabük Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belediye meclisi kararıyla yürürlüğe giren ücretsiz su desteğinin 2026 boyunca da sürdürüleceği belirtildi. Uygulamanın, ikinci bir karar alınana kadar devam etmesi planlanıyor.

Özellikle sabit gelirle yaşamını sürdüren emekliler için önemli bir rahatlama sağlayan bu destek, aylık giderler üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor.

ÜCRETSİZ SU DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Uygulamadan faydalanmak isteyen emeklilerin belediyeye şahsen başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında istenen belgeler ise şu şekilde:

SGK’dan alınmış emeklilik belgesi

Kimlik fotokopisi

Başvuru dilekçesi

Başvurular, Karabük Belediyesi’nin belirlediği vezneler üzerinden kabul ediliyor.

SOSYAL DESTEKLERİN GENİŞLETİLMESİ ÇAĞRISI

Belediye yetkilileri, uygulamanın 2025 yılı boyunca emekliler üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu vurgularken, bu tür desteklerin yalnızca su faturalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Elektrik, doğalgaz ve kira gibi temel giderlere yönelik benzer projelerin de hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Karabük’te başlayan bu uygulamanın, diğer belediyelere de örnek olması ve emeklilere yönelik sosyal desteklerin ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor.