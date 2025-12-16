İstihdam verileri açıklandı: New York borsası güne negatif seyirle başladı

New York borsası, ABD’de istihdamın ekim ayındaki sert düşüşün ardından kasımda artış gösterdiğini ortaya koyan verilere karşın güne negatif seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 48.380,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 6.800,12 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,33 kayıpla 22.981,81 puana indi.

ABD’de bu hafta açıklanacak yoğun ekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, bugün yayımlanan istihdam rakamları pay piyasalarında temkinli bir başlangıca neden oldu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı sektörlerde istihdam kasım ayında 64 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, ekim ayına ilişkin istihdam verisi 105 bin kişilik düşüşe işaret ederken, ağustos ve eylül ayı istihdam rakamlarında da aşağı yönlü revizyona gidildi.

İş gücü piyasasındaki bu tabloya paralel olarak ABD’de işsizlik oranı kasım ayında yüzde 4,6’ya yükselerek Eylül 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan veriler ise özel sektör istihdamının 29 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 16 bin 250 kişi arttığını gösterdi.

Analistler, verilerin, hükümetin kapalı olduğu ekim ayında istihdamda görülen düşüşün ardından kasımda toparlanmaya işaret ettiğini, ancak ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda iş gücü piyasasına ilişkin zayıf bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de perakende satışlar ekimde yüzde 0,1'lik artış beklentilerinin aksine değişmedi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 26 seviyesinde fiyatlanıyor.