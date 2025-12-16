Türkiye'den çekilen Lipton'un devri tamamlandı

LIPTON Teas and Infusions’ın Pazar ve Fındıklı’daki yaş çay işleme tesislerinin bünyesinde yer aldığı Lipton Çay Üretim AŞ hisseleri, Öz-Gür Çay Sanayi AŞ’ye devredildi. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu stratejik adımın Lipton’un operasyonel verimliliğini artırmayı ve Türkiye’deki iş modelini daha esnek hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Devirle birlikte Lipton’un inovasyon, harmanlama ve tüketiciye kaliteli çay sunma odağını güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, yaş çay tedariki ve işleme süreçlerinin ise yeni iş modeli çerçevesinde yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LIPTON Teas and Infusions Tedarik Zinciri Başkanı Bruno Laine, Türkiye’deki çay uzmanlığına odaklanmayı sürdürdüklerini belirterek, yaş çay tedariki ve işleme yaklaşımlarını geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Laine, Lipton’un bundan sonraki süreçte işlenmiş siyah çay tedarikini, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde bölgedeki güvenilir üreticilerden sağlamaya odaklanacağını vurgulayarak, çay alım operasyonlarının Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret AŞ çatısı altında planlandığı şekilde devam edeceğini aktardı.

Geçen yıl faaliyete geçen ve dünyanın en büyük ikinci Lipton fabrikası olma özelliğini taşıyan Sakarya tesislerinde üretimin sürdüğünü belirten Laine, bölgeden temin edilen çayın bu tesiste nihai ürünlere dönüştürüldüğünü ifade etti. Laine, şöyle devam etti:

"LIPTON Teas and Infusions, Türkiye'deki çay sektörünün gelişimine katkı sağlayan, daha esnek ve geleceğe uyumlu bir iş modeli yaratmayı hedefleyen yatırımlarına devam etmektedir. Bu yaklaşım hem insanlara hem de gezegene fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli bir taahhüdü yansıtmaktadır."

"PAZARIN EN İDDİALI KURULUŞLARINDAN BİRİ OLMA ÖZELLİĞİMİZİ PERÇİNLEMİŞ BULUNUYORUZ"

Öz-Gür Çay Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Öztürk de devrin sektör açısından önemine dikkati çekerek, sektör için heyecan verici bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Öztürk, Türkiye'nin çay endüstrisinde uzun yıllara dayanan birikime sahip şirketlerinin, LIPTON Teas and Infusions ile kalite ve güvenilirlik konularında yıllardır ortak değerler paylaştığını ifade ederek, "Bu adımı, büyüme stratejimizle uyumlu ve sektörün gelişimine daha güçlü katkı sağlamamıza imkan veren önemli bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür çayın kurulduğu 1988'den bu yana üretim, paketleme ve ithalat alanlarında hızla büyüyen ve sektörün önemli markalarından biri haline geldiğine değinen Öztürk, LIPTON Teas and Infusions'ın Pazar ve Fındıklı tesislerini bünyelerine katmalarını Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'nin pazar hedefleri ve yerli üretime katkı misyonu açısından önemli bir adım olduğunu da belirtti.

Öztürk, "Ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için üretim kapasitemizi genişletiyoruz. Yeni satın alma işlemleri sayesinde pazarın en iddialı kuruluşlarından biri olma özelliğimizi perçinlemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.