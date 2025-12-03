Lipton Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi

İngiltere menşeili dünyaca ünlü çay markası olan Lipton Türkiye'deki 40 yıllık yaş çay üretiminde artık resmen yok. Daha önce Türkiye pazarından çekileceğini açıklayan Lipton, Rekabet Kurumu'nun da onay vermesinin ardından Rize Pazar ve Fındıklı'da bulunan çay tesislerini Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devretti.

RESMEN ÜRETİCİ SIFATINI BIRAKTI

Lipton ekim ayında yaptığı açıklamada iki ilçede bulunan tesislerinin devri için Öz-Gür Çay ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Rekabet Kurumu tarafından da onayın gelmesinin adından devir işleri tamamlandı ve Lipton artık resmen üretici sıfatını bıraktı.

TAMAMEN ÇEKİLDİLER Mİ?

Söz konusu gelişmenin ardından Lipton'un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak belirtilenlere göre bu karar ile Lipton sadece yaş çay üretimi noktasında faaliyetlerine son verdi. Paketleme ve harmanlama noktasında ise çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

BİR SENEDE İKİNCİ ÇAY MARKASI ÇEKİLDİ

Ofçay da 2025 yılı içerisinde yerli üreticiye devredilmişti. Ofçay da ABD merkezli JDE Peet’s’e bağlı bir firma olarak biliniyordu.