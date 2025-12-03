Lipton Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi

Lipton Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi
Yayınlanma:
Türkiye'nin en bilinen çay markalarından birisi olan İngiltere menşeili Lipton Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi ile 39 seneden bu yana devam eden üretim sürecini sona erdirdi.

İngiltere menşeili dünyaca ünlü çay markası olan Lipton Türkiye'deki 40 yıllık yaş çay üretiminde artık resmen yok. Daha önce Türkiye pazarından çekileceğini açıklayan Lipton, Rekabet Kurumu'nun da onay vermesinin ardından Rize Pazar ve Fındıklı'da bulunan çay tesislerini Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devretti.

RESMEN ÜRETİCİ SIFATINI BIRAKTI

Lipton ekim ayında yaptığı açıklamada iki ilçede bulunan tesislerinin devri için Öz-Gür Çay ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Rekabet Kurumu tarafından da onayın gelmesinin adından devir işleri tamamlandı ve Lipton artık resmen üretici sıfatını bıraktı.

Lipton Türkiye'den çekiliyor!Lipton Türkiye'den çekiliyor!

TAMAMEN ÇEKİLDİLER Mİ?

Söz konusu gelişmenin ardından Lipton'un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak belirtilenlere göre bu karar ile Lipton sadece yaş çay üretimi noktasında faaliyetlerine son verdi. Paketleme ve harmanlama noktasında ise çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

aytoplama.jpg

BİR SENEDE İKİNCİ ÇAY MARKASI ÇEKİLDİ

Ofçay da 2025 yılı içerisinde yerli üreticiye devredilmişti. Ofçay da ABD merkezli JDE Peet’s’e bağlı bir firma olarak biliniyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
Yürüyen merdivenleri durduranlara soruşturma
Yürüyen merdivenleri durduranlara soruşturma
Vatandaşı isyan ettiren bürokrata seyyanen zamma CHP'den ilk açıklama
Vatandaşı isyan ettiren bürokrata seyyanen zamma CHP'den ilk açıklama
Süresiz nafaka kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Süresiz nafaka kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı