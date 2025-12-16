Çinli otomobil grubu BYD 2026’da Avrupalı oluyor

Çinli otomobil grubu BYD 2026'da Avrupalı oluyor
BYD Grubu Başkan Yardımcısı Bayan Stella Li, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Otomobil Bayileri Zirvesi'nde Çinli grubun Avrupa stratejisini açıklarken özellikle dikkat çekici açıklamalarda bulundu . Aslında, tüm bunlar Komisyon'un otomotiv sektörüyle ilgili açıklamalarından kısa bir süre önce yapıldı.

BYD'nin başkan yardımcısı, Avrupa'dan hiçbir şey talep etmeyen az sayıdaki sesten biri ; hatta oyunun kurallarının zaman içinde değişse bile, ister yeni sıfır emisyonlu araçlar , ister rekor menzilli şarj edilebilir hibrit araçlar , isterse mevcut standartlara kıyasla özellikle yüksek güç sağlayan yeni bir süper şarj ağı olsun, her şeyi olduğu gibi kabul ediyor.

“2025 Yılının Otomotiv Kişisi” seçilen CEO, BYD'nin yakında “Avrupa'da üretilen” bir araç yelpazesine sahip olacağını doğruladı ve beklenen zaman çizelgesini özetledi. Grup , iki yıl önce Macaristan'da ilk Avrupa üretim tesisini kurma niyetini açıklamıştı . O zamandan beri inşaat başladı ve daha yakın zamanda montaj hatları kuruldu .

Stella Li, “Tesis 2025 yılının sonunda faaliyete geçecek, ilk üretim testleri 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek ve seri üretim 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlayacak ” açıklamasını yaptı . BYD'nin Szeged fabrikası daha sonra üretimini artıracak. Edindiğimiz bilgilere göre, bu yeni üretim hatlarından ilk çıkacak modeller Atto 2 (hibrit ve tamamen elektrikli) ve Dolphin Surf (tamamen elektrikli) olacak.

Stella Li , “Yılda 150.000 araç kapasiteli bu tesisle Avrupa'da 10.000'den fazla yerel iş imkanı yaratacağız ” diye söz veriyor. Ancak Avrupa otomotiv sektöründe oyuncu olmak için Avrupa'da üretim yapmanın yeterli olmadığını da ekliyor . Değerli otomobil tedarikçileri bulmak gerekiyor . Bu, faaliyetleri dikey olarak entegre olan BYD gibi bir Çin şirketi için kolay değil .

BYD'nin başkan yardımcısı, " Avrupalı ​​tedarikçilerle zaten görüşmelere başladık ," diye güvence veriyor . "Bunlar stratejimizin bir parçası ve şu anda 600'den fazla tedarikçi sertifikasyon sürecinde ve yakında daha da fazlasını dahil edeceğiz." Seçilenler arasında Fransız ekipman üreticileri Michelin ve Forvia'nın yanı sıra Pirelli, Continental, ZF Group , Schaeffler, Bosch, Mahle , Devialet ve Dynaudio gibi şirketler de bulunuyor .

BYD'nin AB'deki otomobil üretimi ﻿ve diğer üye ülkelerdeki dağıtımı , bu araçlara ek gümrük vergisi uygulanmadan gerçekleşecek ve bu da şirketin daha da rekabetçi fiyatlar sunmasına olanak sağlayacak !

BYD AVRUPA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DEPARTMANI

BYD , mevcut ve gelecekteki araçların üretiminin yanı sıra, Macaristan'da bir Avrupa araştırma ve geliştirme merkezi açmaya hazırlanıyor . Budapeşte'de yerleşmeyi planlayan merkez , çok sayıda Avrupalı ​​yeteneği de bünyesine katmayı hedefliyor.

"Avrupa'da 2.000'den fazla yetenekli mühendis işe alacağız . Çok yenilikçi olabilirler ve ürünlerimize gerçekten doğru teknolojiyi getirebilirler. Avrupa topluluğunun bir parçası olmak istiyoruz," diye açıkladı Stella Li .

Geçtiğimiz Şanghay Otomobil Fuarı'nda BYD CEO'su, beş yıl içinde dünyanın BYD'yi sadece küresel bir şirket olarak değil , aynı zamanda gerçek anlamda Avrupa markası olarak da görebileceğini belirtti ...

