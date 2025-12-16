Icardi'nin sözleşme için Galatasaray'dan talepleri ortaya çıktı

Icardi'nin sözleşme için Galatasaray'dan talepleri ortaya çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin yönetimden talepleri belli oldu.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sora erecek.

ICARDI’NİN TALEPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların resmi teklif için sezon sonunu beklediğini dile getirirken Mauro Icardi’nin yeni sözleşme için talepleri ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Arjantinli futbolcu, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve toplamda 20 milyon euro maaş talep ediyor.

bnjdsdfv.jpg

GALATASARAY İNDİRİM İSTİYOR

Galatasaray’ın ilk etapta 1+1 yıllık sözleşme düşündüğü bilinirken Icardi’nin teklifini değerlendirmeye aldığı ancak maaşında indirim yapmak istediği öne sürüldü.

2024/11/07/hbgs.jpg

ORTAK YOL BULUNABİLİR

Haberde ayrıca Mauro Icardi’nin de mali konularda orta yol bulunabileceğine inandığı vurgulandı.

Galatasaray'a kötü haber geldi: Planlar bozulduGalatasaray'a kötü haber geldi: Planlar bozuldu

PERFORMANSI

Galatasaray ile 4. senesini geçiren Mauro Icardi, toplamda 108 maça çıkarken 69 gol ve 22 asist kaydetti. Mauro Icardi bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Spor
Kocaelispor puan kaybettiği maçta sevindi
Kocaelispor puan kaybettiği maçta sevindi
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Derbideki kırmızı kartta yaşanan konuşmalar ortaya çıktı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Derbideki kırmızı kartta yaşanan konuşmalar ortaya çıktı