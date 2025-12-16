Icardi'nin sözleşme için Galatasaray'dan talepleri ortaya çıktı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sora erecek.

ICARDI’NİN TALEPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların resmi teklif için sezon sonunu beklediğini dile getirirken Mauro Icardi’nin yeni sözleşme için talepleri ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Arjantinli futbolcu, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve toplamda 20 milyon euro maaş talep ediyor.

GALATASARAY İNDİRİM İSTİYOR

Galatasaray’ın ilk etapta 1+1 yıllık sözleşme düşündüğü bilinirken Icardi’nin teklifini değerlendirmeye aldığı ancak maaşında indirim yapmak istediği öne sürüldü.

ORTAK YOL BULUNABİLİR

Haberde ayrıca Mauro Icardi’nin de mali konularda orta yol bulunabileceğine inandığı vurgulandı.

PERFORMANSI

Galatasaray ile 4. senesini geçiren Mauro Icardi, toplamda 108 maça çıkarken 69 gol ve 22 asist kaydetti. Mauro Icardi bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.