Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Maç öncesi verdiği karar büyük takdir topladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko'da İbrahim Kutluay'ın forması salona asıldı. Maç önü düzenlenen törene katılan Sadettin Saran özel portre hediye etti.

Fenerbahçe Beko uzun yıllar takımda görev yapan İbrahim Kutluay'ın formasını, Panathinaikos AKTOR ile oynanan maçtan önce düzenlenen törenle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na astı.

ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU

İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim oldu.

ÖZEL TASARIM PORTRE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, eski milli oyuncuya özel tasarım portresini hediye etti.

"SADETTİN SARAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İbrahim Kutluay, yaptığı açıklamada, çok özel ve duygusal bir an yaşadığını belirterek, "Çubukluyu ilk giydiğimde 10 yaşındaydım. En büyük hayalim A takıma yükselip taraftarların karşısına çıkmaktı. Bu formayı yıllarca gururla taşıdım. Fenerbahçeli olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu anı ve onuru bana yaşatan Sadettin Saran'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

A TAKIMDA 9 YIL FORMA GİYDİ

51 yaşındaki basketbol adamı, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 1991-1999 ve 2006-2007 yıllarında forma giydi.

