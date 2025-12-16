Trabzonspor'dan Muçi'nin bonservisi için açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ernest Muçi'nin bonservisine dair konuştu.

Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor’da Ernest Muçi’nin son haftalardaki performansı göz doldurdu.

ERNEST MUÇI KENDİNİ BULDU

Sezon başından Beşiktaş’tan kiralık olarak takıma katılan Arnavut futbolcu, çıktığı 13 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.

ERTUĞRUL DOĞAN BONSERVİSİ İÇİN KONUŞTU

Taraftarlar Ernest Muçi’nin bonservisinin alınmasını talep ederken Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da konuya dair açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun bonservisini alabileceklerini belirten Ertuğrul Doğan, "Yanılmıyorsam, Muçi'nin bonservisini almamız için 6-6.5 milyon euro civarında bir para vermemiz gerekiyor, 5 taksitle. Hocamız istedikten sonra Trabzonspor da üç aşağı beş yukarı bu paraları ödeyip Muçi'yi alacaktır” sözlerini sarf etti.

KAP AÇIKLAMASI

Sezon başında Trabzonspor’dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir.

