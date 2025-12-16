Ergin Ataman galip geldi: Fenerbahçe'nin galibiyeti serisi sona erdi
Euroleague'in 16. Haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
ERGİN ATAMAN GALİP GELDİ
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos parkeden 81-77 galip geldi.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Bu mağlubiyetle birlikte bir maçı eksik olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. mağlubiyetini yaşadı. Öte yandan Yunan ekibi ise ligdeki 10. galibiyetini kazandı.
DETAYLAR
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Hall 8, Tarık Biberovic 15, Melli 6, Birch 2, Baldwin 11, Boston, Metecan Birsen, Bacot 3, Colson 10, Zagars
Panathinaikos AKTOR: Shorts 5, Grant 6, Rogkavopoulos, Mitoglou 7, Faried 4, Nunn 25, Cedi Osman 11, Ömer Faruk Yurtseven 7, Sloukas 7, Kalaitzakis, Hernangomez 9
1. Periyot: 16-17
Devre: 37-41
3. Periyot: 57-50
Beş faulle çıkan: 39.59 Hall (Fenerbahçe)