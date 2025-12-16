Ergin Ataman galip geldi: Fenerbahçe'nin galibiyeti serisi sona erdi

Ergin Ataman galip geldi: Fenerbahçe'nin galibiyeti serisi sona erdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisini bitirdi.

Euroleague'in 16. Haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

2024/11/08/hbfb.jpg

ERGİN ATAMAN GALİP GELDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos parkeden 81-77 galip geldi.

fbgfb.jpg

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu mağlubiyetle birlikte bir maçı eksik olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. mağlubiyetini yaşadı. Öte yandan Yunan ekibi ise ligdeki 10. galibiyetini kazandı.

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çektiFenerbahçe'de imzalar resmen atıldı

DETAYLAR

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Hall 8, Tarık Biberovic 15, Melli 6, Birch 2, Baldwin 11, Boston, Metecan Birsen, Bacot 3, Colson 10, Zagars

Panathinaikos AKTOR: Shorts 5, Grant 6, Rogkavopoulos, Mitoglou 7, Faried 4, Nunn 25, Cedi Osman 11, Ömer Faruk Yurtseven 7, Sloukas 7, Kalaitzakis, Hernangomez 9

1. Periyot: 16-17

Devre: 37-41

3. Periyot: 57-50

Beş faulle çıkan: 39.59 Hall (Fenerbahçe)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Spor
Galatasaray'a beklenen güzel haber geldi
Galatasaray'a beklenen güzel haber geldi
Ergin Ataman maç sonu çıldırdı: '10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı'
Ergin Ataman maç sonu çıldırdı: '10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı'