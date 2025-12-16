Galatasaray'a beklenen güzel haber geldi

Galatasaray'a beklenen güzel haber geldi
Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'a güzel de bir haber geldi.

Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 2 gün izin yaptı. Galatasaray, kupadaki RAMS Başakşehir mücadelesi öncesindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

KAAN AYHAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 3 takımlı turnuvayla sona erdi. Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

ANTRENMANDA YER ALMADILAR

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına giden Nijeryalı Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina ve Senegalli Ismail Jakobs, antrenmanda yer almadı.

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Ergin Ataman maç sonu çıldırdı: '10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı'
Ergin Ataman galip geldi: Fenerbahçe'nin galibiyeti serisi sona erdi
