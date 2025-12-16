Galatasaray'a beklenen güzel haber geldi
Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 2 gün izin yaptı. Galatasaray, kupadaki RAMS Başakşehir mücadelesi öncesindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Icardi açıklaması
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
KAAN AYHAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 3 takımlı turnuvayla sona erdi. Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
ANTRENMANDA YER ALMADILAR
Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına giden Nijeryalı Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina ve Senegalli Ismail Jakobs, antrenmanda yer almadı.