Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Icardi açıklaması

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi için taraftarları sevindirecek bir açıklama yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Galatasaray adına ödül töreninde yer alan Genel Sekreter Eray Yazgan, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi’nni durumuna dair konuştu.

“İNŞALLAH UZUN YILLAR KENDİSİYLE OLMA İHTİMALİMİZ OLUR”

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eray Yazgan, Mauro Icardi ile sözleşme uzatmak istediklerini ifade etti.

Eray Yazgan açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Icardi bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Bizim için çok kıymetli bir insan. Bu sene dördüncü senesi ve geçen seneki sakatlığından sonra gerçekten sahalara dönmüş olması bile bizim inanılmaz mutlu ediyor. Bizim kıymetlimiz. İnşallah daha uzun yıllar kendisiyle beraber olma ihtimalimiz olur.

GALATASARAY İLE DÖRDÜNCÜ SENESİNDE

Galatasaray ile 4. senesini geçiren Mauro Icardi, toplamda 108 maça çıkarken 69 gol ve 22 asist kaydetti. Mauro Icardi bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

