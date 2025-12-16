Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre dokuz ilde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve tipi uyarısı!

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donla birlikte Marmara’nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.

BU 9 İLDEN BİRİNDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

MGM’nin kar yağışı beklediği iller şöyle:

Çankırı

Elazığ

Kayseri

Kastamonu

Amasya

Samsun

Kars

Van

Erzurum

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yağış beklenen yerlerde kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.