Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Edirne’de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş için yer temin edilerek masözlere fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine 12 Aralık’ta operasyon düzenlendi. 5 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin, “birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca “silahla yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından arandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında salonlarda çalışan 23 mağdur kadının ifadeleri alındı. Yapılan aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve “randevu defteri” olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Bazı salonlarda gizli bölmeler bulunduğu, denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.