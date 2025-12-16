Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve “randevu defteri” olarak kullanıldığı değerlendirilen evraka el konulmuş, bazı salonlarda gizli bölmeler bulunduğu ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu belirlenmişti.

Edirne’de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş için yer temin edilerek masözlere fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine 12 Aralık’ta operasyon düzenlendi. 5 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin, “birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca “silahla yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından arandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında salonlarda çalışan 23 mağdur kadının ifadeleri alındı. Yapılan aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve “randevu defteri” olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Bazı salonlarda gizli bölmeler bulunduğu, denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Şikayetçi sıfatıyla çağrılmıştı: Güllü'nün oğlunun ifadesindeki flaş detaylar ortaya çıktı
Şikayetçi sıfatıyla çağrılmıştı: Güllü'nün oğlunun ifadesindeki flaş detaylar ortaya çıktı
Son Dakika | MHP'li belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında flaş gelişme
Son Dakika | MHP'li belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında flaş gelişme
Bir zehirlenme vakası da Mersin'de: 10 öğrenci hastanelik oldu
Bir zehirlenme vakası da Mersin'de: 10 öğrenci hastanelik oldu