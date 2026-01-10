Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale’de etkisini artıran şiddetli fırtına, deniz ulaşımını durma noktasına getirdi. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından hızı artan rüzgar nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılırken, adalara ulaşım sağlayan feribot seferlerinde de peş peşe iptaller yaşandı.

Fırtınanın denizdeki görüş mesafesini düşürmesi ve seyir güvenliğini tehlikeye atması üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) müdahalede bulundu. Saat 12.45 itibarıyla boğaz trafiği, hem kuzey hem de güney yönlü olarak tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaza giriş yapmak üzere bekleyen gemiler, güvenli demirleme alanlarına yönlendirildi.

anakkale.jpg

ADALARLA ULAŞIM KESİLDİ

Fırtına, sadece transit gemi geçişlerini değil, yerel feribot seferlerini de vurdu. GESTAŞ Deniz Ulaşım tarafından yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm planlı seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!

EKİPLER TEYAKKUZDA

Boğaz hattındaki diğer yerel feribot seferlerinin (Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir) durumu ise rüzgarın anlık hızına göre değerlendiriliyor. Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Yeni Refahlı Başkanın gazeteciyi silah vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi