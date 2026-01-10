Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Fırtınanın denizdeki görüş mesafesini düşürmesi ve seyir güvenliğini tehlikeye atması üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) müdahalede bulundu. Saat 12.45 itibarıyla boğaz trafiği, hem kuzey hem de güney yönlü olarak tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaza giriş yapmak üzere bekleyen gemiler, güvenli demirleme alanlarına yönlendirildi.

ADALARLA ULAŞIM KESİLDİ

Fırtına, sadece transit gemi geçişlerini değil, yerel feribot seferlerini de vurdu. GESTAŞ Deniz Ulaşım tarafından yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm planlı seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Boğaz hattındaki diğer yerel feribot seferlerinin (Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir) durumu ise rüzgarın anlık hızına göre değerlendiriliyor. Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.