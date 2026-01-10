Zonguldak TTK alarm veriyor: 3 maden için 'iş durdurma' raporu çıktı: '24 saat içinde...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı müfettişler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine ait maden ocaklarında gerçekleştirdikleri incelemelerde; havalandırma, su tahliyesi ile insan naklinde kullanılan sistemlerin, otomatik olarak devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını belirledi. Tespitlerin ardından söz konusu müesseseler için “işin durdurulması” yönünde rapor düzenlenerek Zonguldak Valiliği’ne iletildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocaklarında alınan iş durdurma kararına ilişkin soruları yanıtladı. Geçen yıl mayıs ayında benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatan Hacıbektaşoğlu, o dönemde kapatma kararı alınmadığını, mevzuatta herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen bu kez farklı bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun konuşmasında şu ifadelere yer verildi: “Geçen sene de biliyorsunuz, esasında değişen bir şey yok. İş yeri kapatma yönetmeliği, iş güvenliği yönetmeliği, iş güvenliği mevzuatına göre TTK, iş güvenliği mevzuatının gerektirdiği her şeyi teknik olarak yapıyor. Basında geçtiği gibi havalandırmadır, diğer konulardır, elektrik yedeklemelerdir. Dolayısıyla bunların hepsini yerine getiriyor zaten. Bu süreçler çok titiz bir şekilde denetleniyor. Bir yönetmelik değişikliği de yok. Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri bunu daha farklı yorumluyor. Bu da iş güvenliğini arttırmak için böyle yorumluyor. Burada bu mevzuat düzenlemesi belki yorum farklarını giderecek çalışmalar, bunlarla da hem enerji hem çalışma bakanlığımız arasında görüşmeler çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da geçen sene, önceki yönetmelik aynı. Önceki denetimlerde ‘tamam’ olan şey, bugün farklı yorumlanıyor. 1 Ocak’ta ‘tamam’ olan bugün farklı yorumlanabiliyor. Bu ciddi bir, üretimi iş güvenliğini tehdit eden, geçen sene de bu olduğunda, ilgili kurumlara sorup ‘Bu yoktur’ diye teyit ediyoruz. GMİS’ten, kurumdan teyit ediyoruz. Yorum farkından kaynaklı, iş güvenliğini sağlamaya yönelik kurumsal hassasiyetlerden, aynı zamanda müfettişlerimizin hassasiyetinden kaynaklanıyor. Bu da kötü bir şey değil, onlar da ciddiye alınıyor. Çünkü, yorum farkı bir mevzuat değişikliğiyle bir şekilde giderilir, giderilemezse hukuk bunu giderir. Yargı önünde bu mutlaka giderilir. Tespit edilen eksikler de ciddiye alınıyor, önemseniyor, yapılıyor bir yandan. Herkes işini iyi yapmanın, daha güvenli yapmanın peşinde, bu iş de çözülecektir.”

"24 SAAT İÇİNDE KARARLARIN UYGULANMASI LAZIM"

Sürecin ne kadar süreceği ve pazartesi günü maden ocaklarında çalışmanın başlayıp başlamayacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Hacıbektaşoğlu, “TTK, Enerji Bakanlığımız bunu değerlendirip bir an önce yerine getirmeye çalışacaktır, çok uzayacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Bütün kurumların bilgisi dahilinde gelişen süreçler, GMİS biliyor, işçilerimiz biliyor. Kimse kimseden bir şey saklamaz. Bunları konuşuyoruz, rapor bize gelecek. Karar tebliğ edilecek, 24 saat içinde kararların uygulanması lazım mevzuata göre. Bu belli eksikler yerine getirene kadar, güvenli bir şekilde sadece çalışmanın durdurulması gerekiyor. Teknik ayrıntılara çok hakim değilim. Bildiğim şeyler mutlaka var, teknik bir adam olmadığım için farklı söyleyebilirim, dikkatli olmak lazım” ifadelerini kullandı.