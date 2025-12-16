Öğretmenlere yönelik şiddete 6 sendikadan ortak tepki

Yayınlanma:
Samsun'da öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etmek için Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen Samsun şubesi yönetim kurulları ve üyeleri Samsun Valiliği önünde bir araya geldi.

Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen’in Samsun şubelerine bağlı üyeler ve yönetim kurulları, öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla Samsun Valiliği önünde açıklama yaptı.

Sendikalar adına basın açıklamasını Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz okudu. Gündüz, okul sporları müsabakaları sırasında yaşanan saldırı ile hemen ardından başka bir okulda bir velinin öğretmene yönelik saldırısının, gelinen vahim tabloyu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Açıklamada, yaşananların münferit ya da tesadüf olmadığı vurgulanarak, öğretmeni hedef haline getiren, itibarsızlaştıran ve yalnız bırakan Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllardır sürdürdüğü yanlış politikaların bu tabloyu yarattığı ifade edildi.

“Öğretmene atılan her yumruk yalnızca bir eğitim emekçisine değil; eğitime, kamu hizmetine ve toplumsal barışa yönelmiş açık bir şiddet eylemidir” denilen açıklamada, öğretmenlerin artık okulda, spor salonunda, sahada kısacası hiçbir yerde can güvenliğinin kalmadığı belirtildi. Öğretmeni koruyamayan bir sistemin öğrencileri de koruyamayacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, olayın yaşandığı gün spor sahasında yeterli güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmadığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin göz göre göre tehlikeye atıldığı, müsabaka sırasında yapılan ahlak dışı tezahüratlara göz yumulduğu ve herhangi bir önleyici müdahalede bulunulmadığı ifade edildi.

Sendikalar, öğretmene yönelik şiddetin sorumlusunun yalnızca saldırıyı gerçekleştirenler olmadığını; bu ortamı yaratan, önlem almayan ve sessiz kalan idari anlayışın da sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Ortak açıklamada, faillerin derhal tespit edilmesi, ihmali bulunan herkes hakkında idari ve adli sürecin gecikmeksizin başlatılması, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemelerin yapılması talep edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

