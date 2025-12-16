Lisede taciz skandalı! Öğretmen kız öğrencilere müstehcen fotoğrafını gönderdi

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir lisede skandal bir olay yaşandı. Okulun kız voleybol takımından sorumlu beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), öğrencilerin ve sporcuların bulunduğu ortak WhatsApp grubuna müstehcen içerikli bir fotoğraf gönderdi.

Durumu fark eden öğrencilerin aileleri öğretmenden şikayetçi oldu. İhbar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında N.Ş. emniyet güçlerince gözaltına alındı.

"SEVGİLİME GÖNDERECEKTİM" SAVUNMASI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden ancak niyetinin farklı olduğunu iddia eden N.Ş.'nin, söz konusu fotoğrafı aslında sevgilisine göndermek istediğini, ancak o sırada bir karışıklık yaşayarak yanlışlıkla öğrencilerin grubuna paylaştığını ileri sürdüğü belirtildi.

Yalova İl Göç İdaresi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Müdürün 'usulsüz mülakat' mesajları ortaya çıktı

"ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL TACİZ" SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, N.Ş.'nin "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.