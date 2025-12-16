Lisede taciz skandalı! Öğretmen kız öğrencilere müstehcen fotoğrafını gönderdi

Lisede taciz skandalı! Öğretmen kız öğrencilere müstehcen fotoğrafını gönderdi
Yayınlanma:
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lisede görev yapan 52 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni N.Ş., kız öğrencilerin bulunduğu mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği gerekçesiyle "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir lisede skandal bir olay yaşandı. Okulun kız voleybol takımından sorumlu beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), öğrencilerin ve sporcuların bulunduğu ortak WhatsApp grubuna müstehcen içerikli bir fotoğraf gönderdi.

Durumu fark eden öğrencilerin aileleri öğretmenden şikayetçi oldu. İhbar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında N.Ş. emniyet güçlerince gözaltına alındı.

"SEVGİLİME GÖNDERECEKTİM" SAVUNMASI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden ancak niyetinin farklı olduğunu iddia eden N.Ş.'nin, söz konusu fotoğrafı aslında sevgilisine göndermek istediğini, ancak o sırada bir karışıklık yaşayarak yanlışlıkla öğrencilerin grubuna paylaştığını ileri sürdüğü belirtildi.

Yalova İl Göç İdaresi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Müdürün 'usulsüz mülakat' mesajları ortaya çıktıYalova İl Göç İdaresi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Müdürün 'usulsüz mülakat' mesajları ortaya çıktı

"ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL TACİZ" SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, N.Ş.'nin "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Türkiye
Bitlis merkezli 9 ilde dev operasyon: 608 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi
Bitlis merkezli 9 ilde dev operasyon: 608 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi
Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul etti
Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul etti
İBB dosyasından bu da çıktı! Gizli tanığın ifadesi şikayetçi ifadesinin üçüncü hali
İBB dosyasından bu da çıktı! Gizli tanığın ifadesi şikayetçi ifadesinin üçüncü hali