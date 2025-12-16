Yalova İl Göç İdaresi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Müdürün 'usulsüz mülakat' mesajları ortaya çıktı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş kapsamlı operasyonun detayları kan dondurdu. Aralarında İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ve göç uzmanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin, yabancı uyruklu şahısların dosyalarını rüşvet karşılığı hızlandırdığı veya kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiaları derinleşiyor.

"ZATEN RET VERİLECEK, İKİSİNİ AYNI ANDA YAPIN"

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı delil, görevden uzaklaştırılan müdür S.S.Ç.'nin kurumun WhatsApp grubundaki mesajları oldu. Mesajlarda, 2017'de Türkiye'ye sığınan İranlı Mina N.V. ve Neda N.V. kardeşlerin daha mülakatları dahi yapılmadan kaderlerinin belirlendiği görüldü. S.S.Ç.'nin grupta, "İkisini aynı anda yapmamız gerekiyor", "Gerekirse M. Bey girer, zaten ret verilecek" diyerek mülakat sonucunu önceden dikte ettiği belirlendi.

6 SAATLİK MÜLAKAT 20 DAKİKADA BİTTİ

İddiaya göre, pasaport süreleri dolmak üzere olan kardeşlerin mülakatları apar topar öne çekildi. Normal prosedürde saatlerce süren titiz incelemeler, müdürün baskısıyla 20 dakikada sonlandırıldı. S.S.Ç.'nin ayrıca personele, kardeşlerin yargıya başvurmasını engellemek için "tebliğ belgelerini okutmadan imzalattırın" ve "yasal haklarından bahsetmeyin" talimatı verdiği öne sürüldü.

USULSÜZLÜK YAPAN PERSONELİNİ KORUMUŞ

Dosyanın bir diğer boyutu ise kurum içi kayırmacılık. Şu an tutuklu olan tek sanık göç uzmanı Emre K.'nin, geçmişte gönül ilişkisi olduğu bir yabancı kadına usulsüz şekilde statü kazandırdığı, bu durum şikayet edilince müdür S.S.Ç.'nin soruşturma komisyonu başkanı olarak kendisini atadığı ve personelini sadece "kınama" cezasıyla kurtardığı ortaya çıktı. Dahası, hakkında usulsüzlük iddiaları olan bu personelin kısa süre sonra aynı birimin başına getirildiği belirlendi.

MAĞDURLAR EMNİYETE KOŞUYOR

Operasyonun ardından seslerini duyurmaya başlayan pek çok yabancı uyruklu şahsın, benzer şekilde mağdur edildikleri iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Yalova Valiliği, soruşturmanın selameti için 9 personelin görevden uzaklaştırıldığını ve adli sürecin devam ettiğini açıkladı.