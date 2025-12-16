33 saatlik mesai can alıyordu

Sağlık emekçilerinin maruz kaldığı insanlık dışı çalışma koşulları ve nöbet ertesi izinlerin kullandırılmaması, trafikte can güvenliğini tehdit eden kazalara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi asistanı olarak görev yapan hekim, 33 saat boyunca aralıksız çalıştırıldı. Hastanedeki yoğun mesaisini tamamlayıp evine gitmek üzere yola çıkan asistan hekim, yorgunluğa yenik düşerek direksiyon başında uyuyakaldı ve trafik kazası geçirdi.

"BİR ARKADAŞIMIZI DAHA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Kazanın ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB), konuya dair detaylı bir açıklama yaparak duruma sert tepki gösterdi. Uzun çalışma saatlerinin sağlık çalışanlarının yaşamını doğrudan tehdit ettiğine vurgu yapan TTB, kazaya ilişkin bilgilerin kendilerine ulaştığını doğruladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli cerrahi asistanı meslektaşımızın toplam 33 saat çalıştırıldıktan sonra, sürücüsü olduğu aracıyla eve giderken kaza geçirdiği bilgisini aldık. Rümeysa Berin Şen’in ölümü hâlâ hafızalarımızda taze. Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Nöbet ertesi izin haktır, bu hakkın uygulatılmaması ise açıkça suçtur."

BAKANLIĞA ÇAĞRI: DENETİM VE YAPTIRIM ŞART

Türk Tabipleri Birliği, yaşanan bu son olayın ardından Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Birlik, nöbet sonrası izin hakkının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, bu hakkın uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini talep etti. Ayrıca, asistan hekimleri insanüstü sürelerle çalışmaya zorlayan sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN ACI: RÜMEYSA BERİN ŞEN OLAYI

Yaşanan bu kaza, akıllara 2021 yılında meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Rümeysa Berin Şen olayını getirdi. Tıp fakültesinden yeni mezun olan ve henüz 25 yaşında, mesleğinin baharındaki asistan doktor Rümeysa Berin Şen, 24 Aralık 2021 tarihinde benzer bir ihmal zinciri sonucu yaşamını yitirmişti.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde Temmuz 2021’de göreve başlayan Dr. Şen, 36 saat süren nöbetinin ardından evine dönmek üzere yola çıkmış, yorgunluk nedeniyle Ankara’da yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona arkadan çarpmıştı. Genç doktorun hayatını kaybetmesi, asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi yönündeki taleplerin ne denli hayati olduğunu acı bir tecrübe ile ortaya koymuştu.